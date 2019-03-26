“سلام حباباتي .. أهلا صحاباتي” .. عندما تباع “أسرار البيوت” مقابل “سنتيمات اليوتيب”

لبنى أبروك – هبة بريس

“سلام حباباتي .. أهلا صحاباتي” العبارة التي أصبحت تتردد باستمرار على مسامعنا كلما فتحنا موقع “يوتيب” للبحث والاطلاع على “انجازات” المغربيات في هذا الموقع الكبير.

عازبات، متزوجات، أمهات من مختلف الفئات العمرية، أصبحن يتهافتن على نشر “الفلوغات” اليومية، على موقع “يوتيب” طمعا في عدد المشاهدات وفي دريهماتها “المهمة”.

مغربيات، أدخلن الكاميرات الى بيوتهن، وأطلعن المغاربة وباقي دول العالم، على أسرارهن ومأكلهن ومشربهن وكذا أثاث منزلهن بما فيها غرف النوم والحمام.

عدد من المغربيات، اللواتي خصصن وقتهن الكامل لتصوير وتوثيق أدق تفاصيل حياتهم اليومية، بحلوها ومرها، ورسميتها وأسرارها، لنشرها وجعلها في متناول جميع متداولي مواقع التواصل الاجتماعي.

“أنا حامل، اكتشفوا ردة فعل زوجي” ، “زوجي يطبخ، زوجي ينظف البيت، وأنا بالعمل”، “تعرفوا على قصة زواجي/طلاقي”، وغيرها من العناوين المثيرة التي تثير فضول المغاربة للدخول والمشاهدة والاطلاع على تفاصيل الحياة الشخصية لعينات من أبناء هذا الشعب الذين أصبحوا لا يفرقون بين “العام” و”الخاص” و”العيب” و”العادي”.

عدد من المغربيات، اللواتي تخلين عن دراستهن أو عملهن، للتفرغ لموقع “يوتيب” أو “الدجاجة التي تبيض ذهبا” دون رقيب أو حسيب، ودون دراسة أو تكوين.

عدد من المغربيات، اللواتي أقحمن أزواجهن وأبنائهن وباقي أفراد أسرهن، في الفيديوهات، ولا يترددن في تسول مشاركة “فيديوهاتهن” و “حياتهن الخاصة” مع أكبر عدد من المشاهدين لرفع عداد المشاهدات والارباح.

عدد من المغربيات، اللواتي اقتحمن عالم “الفلوغات” دون حدود وقيود، وأصبحن ينشرن حياتهن اليومية بشكل مستمر، كما لا يترددن في استفسار متتبعاتهن /”متتبعيهم”، عن أثاث غرف نومهن المناسب، وموانع الحمل الأنسب، وعن آرائهن حول الوقت المناسب لإنجابهن أو زواجهن.

ولم تقتصر فيديوهات “اليوتوبورز” على “الفلوغات اليومية” و”المقالب التافهة”، بل تعدتها إلى تخصيص عدد من المغربيات لقنواتهن لنشر وصفات تنحيف وتكبير المناطق الحساسة، وكذا وصفات وأساليب السحر والشعوذة والجلب والتفرقة، والتي تصدرت “الطوندونس المغربي” غير مرة.

“اليوتيب” أسس لطرح محتوى ايجابي ومفيد للأشخاص، يقول أحد “اليوتوبر” المغاربة، وليس لنشر التفاهات والجهل وخلق “البوز” الفارغ بهدف الرفع من عدد المشاهدات والاشتراكات وبالتالي ضمان دريهمات معدودة آخر كل شهر.

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح لهبة بريس، أن إدارة “اليوتيب” مطالبة اليوم بوضع قانون أخلاقيات للنشر، تحترم الحياة الشخصية للأشخاص وترفض تداول التفاهات، وتنتقي الناشرين والمشاهدين بدقة لكي لا تتحول هذه النعمة الى نقمة.

وختم المتحدث ذاته، تصريحه بالقول:”اليوتيب المغربي توسخ بزاف، حست ولا كل من هب ودب كيصور فيديو وكيلوحو، خاص يتوضع حد لهاد الفوضى والسيبة فأقرب وقت”.

من جهتها، قالت أحد المتتبعات:””ولينا حافظين بيوت النعاس وحوايج وماعن اليوتوبورزات كثر من ديالنا”، مضيفة بالقول:”اللي ما لقات ما دير كتشغل كاميرة وتبدا تصور حياتها الخاصة وتكشف فأسرارها وأسرار عائلتها للشعب”.

وعن اقبال المغاربة على مشاهدة ومتابعة هذا النوع من الفيديوهات، أضافت ذات المتحدثة ل”هبة بريس”، أن طابع الفضول والفراغ لدى عدد من النساء يدفعهن الى الدخول ومشاهدة هذه “التفاهات” والتفاعل معها باستمرار.

“ايوا المشاهدين”، ختمت ذات المتحدثة تصريحها بالقول:”نتمنى أن نسمع هذه العبارة في مقدمة أو خاتمة “فيديو” و”محتوى” يليق بمستوى المتتبع وتطلعاته وانتظاراته”.

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