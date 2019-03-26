التشكيلة الرسمية للمنتخب الارجنتيني في مواجهة المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-03-26 - 10:34
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة سبور

كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها ضد المغرب في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب طنجة الكبير.

التشكيلة الأساسية ستكون كالتالي

حراسة المرمى

استبان اندرادا ( بوكا جونيور الأرجنتيني)

الدفاع

أرييل مونسيل (ريفر بلايت الأرجنتيني) – أليخاندرو بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي) – والطير كانيمان (غريميو البرازيلي) – ماركوس فويت (توتنهام الإنجليزي) –

خط الوسط

روبيرتو بريرا ( واتفورد الإنجليزي) -دانييل باريديس (باري سان جيرمان الفرنسي)- غويدو رودريغيز لاعب كلوب أمريكا المكسيكي- خافيير دي بول (أودينيزي الإيطالي).

الهجوم

لوطاريو مارتينيز (إنتير ميلان الإيطالي) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

فيصل فجر: غياب ميسي لا يهمنا.. ونحن عازمون على إسقاط الأرجنتين

هبة سبور – شفيق عنوري قال فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي، إن غياب ميسي عن مباراة الأ…