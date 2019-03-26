التشكيلة الرسمية للمنتخب الارجنتيني في مواجهة المغرب

هبة سبور

كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها ضد المغرب في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب طنجة الكبير.

التشكيلة الأساسية ستكون كالتالي

حراسة المرمى

استبان اندرادا ( بوكا جونيور الأرجنتيني)

الدفاع

أرييل مونسيل (ريفر بلايت الأرجنتيني) – أليخاندرو بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي) – والطير كانيمان (غريميو البرازيلي) – ماركوس فويت (توتنهام الإنجليزي) –

خط الوسط

روبيرتو بريرا ( واتفورد الإنجليزي) -دانييل باريديس (باري سان جيرمان الفرنسي)- غويدو رودريغيز لاعب كلوب أمريكا المكسيكي- خافيير دي بول (أودينيزي الإيطالي).

الهجوم

لوطاريو مارتينيز (إنتير ميلان الإيطالي) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)

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