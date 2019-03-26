لفتيت يدخل على خط الرخص الاستثنائية بجماعة الدروة

هبة بريس_ برشيد

كشفت مصادر هبة بريس أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أوفد لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عمالة إقليم برشيد للبحث والتحقيق حول ما تم تداوله من تجاوزات تعميرية بجماعة الدروة همت الاستفادة من رخص استثنائية لمشروع سكني لم يحترم ضوابط المساطر القانونية في مجال التعمير على رأسها السماح باضافة طوابق بصفة غير قانونية تضيف ذات المصادر.

تحرك اللجنة المركزية إلى عين المكان، جاء بعد أن انتشر الخبر إعلاميا، طالب من خلاله المهتمون بضرورة ايفاد لجنة مختصة للتحقيق في الموضوع، مناشدين عامل الاقليم الذي يحاول جاهدا تطبيق القانون وايجاد حلول حقيقية من شأنها أن تنهض بالمنطقة وخاصة جماعة الدروة، ما دفعه في وقت سابق إلى عقد اجتماع مع أغلبية المجلس الجماعي.

وأضافت ذات المصادر أنه سبق للجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية أن زارت مدينة برشيد في وقت سابق، وحركت المياه الراكدة وجعلت المسؤولين يصدرون قرارات توقيف مشاريع سكنية بها اختلالات، لاسيما وأن العديد من الساكنة المجاورة رفعت تظلماتها للجهات المعنية في هذا الصدد.

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