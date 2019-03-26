عقارات بالمحمدية تثير شكوك الفرقة الوطنية و النيابة العامة تدخل على الخط‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل عناصر الفرقة الوطنية تحقيقاتها المكثفة في قضية مازال يلفها الكثير من الغموض بخصوص اقتناء العديد من العقارات و المباني بمدينة المحمدية مقابل مبالغ مالية ضخمة ، و هو الأمر الذي أثار الشكوك بخصوص تورط المعنيين بالأمر في قضايا تبييض أموال.

و تبحث عناصر الفرقة الوطنية مع عدد ممن اقتنوا تلك العقارات بمدينة الزهور ، حيث تأكد أن غالبيتهم قاموا مؤخرا بفتح حسابات بنكية و ضخوا فيها مبالغ كبيرة بعملة أجنبية ، و من بين الأشخاص الذين يشملهم التحقيق أيضا مغاربة مقيمين بالديار الأوروبية.

و دخلت النيابة العامة على خط هذا الملف الذي قد يسقط العديد من المتورطين في شبكة يتوقع أن تكون دولية ، حيث أمرت ذات النيابة بتجميد أصول وعقارات وحسابات بنكية في ملكية المشتبه فيهم، ضمنها عقارات بمدينة المحمدية.

كما تمت إحالة معطيات هاته القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المختص في معالجة قضايا تبييض الأموال، و الذي بدوره قام بإحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في انتظار الوصول لحقيقة الأمر.

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