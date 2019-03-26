أليسا ترد على أدرعي: محتل وقح!

هبة بريس - وكالات

صدت المطربة اللبنانية أليسا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعنف بعد أن علّق على تغريدة لها على حسابها في “تويتر” تحدثت فيها عن فلسطين.

وما كان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلا أن حشر أنفه، وعلّق على تغريدة قالت فيها إن فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، محملا حماس مسؤولية ما وصفه بـ”كل هذا الوضع المؤلم”.

بدورها لم تستسغ أليسا هذا التطفل على حسابها، فردت بعنف واصفة أدرعي بأنه “محتل وقح”، وقامت بحظره، في حين لاقى موقفها استحسانا كبيرا من قبل متابعيها الذين أشادوا بما قامت به.

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