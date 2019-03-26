نشرة إنذارية خاصة .. رياح قوية وأمواج خطيرة اليوم الثلاثاء

هبة بريس

حذرت الأرصاد الجوية المغربية في نشرة إنذارية خاصة، من استمرار هبوب رياح قوية في شمال المملكة.

وأشارت النشرة إلى أن رياحا قوية مُنتظرة الثلاثاءَ و الأربعاء 25 و26 مارس، في المناطق الشمالية، مُشيرة ً في نفس الوقت إلى أن ذلك سينجُم عنه عُـلوٌ خطير لأمواج البحر قد يبلغ ُ ارتفاعُها ستة َ أمتار.

وأوضحت المديرية في النشرةِ ذاتِها أن مستوى الحذر انتقل من البرتقالي إلى الأحمر بين السعيدية وأصيلة، مشيرة إلى أنه ستسجل أمواج خطيرة يتراوح ارتفاعُها بين 3 إلى 6 أمتار ما بين السعيدية والناظور، وما بين الناظور ورأس مالاباطا، وما بين رأس مالاباطا ورأس سبارطيل .

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