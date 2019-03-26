طقس الثلاثاء .. أجواء غائمة وغير مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة وغير مستقرة، حيث يتوقع نزول أمطار أو زخات مطرية رعدية بكل من الشمال، والوسط، والواجهة المتوسطية، والريف، والسايس، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، من القطاع الشرقي فوق منطقة طنجة، ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية، ومعتدلة إلى قوية نوعا من الشمال أو الشرق بالجنوب الشرقي، ومن الجنوب أو الغرب بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، ومابين 16 و21 درجة بشمال كل من المنطقة الشرقية، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، وما بين 28 و35 درجة بالسايس والسهول الشمالية والسهول الداخلية الشمالية. وستكون ما بين 22 و27 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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