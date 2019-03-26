”العدالة والتنمية“: إذا خسرنا الانتخابات لن نرتاح طوال 5 أعوام

هبة بريس

قال نائب رئيس حزب ”العدالة والتنمية“ التركي جودت يلماز، إنه في حال خسر حزبه بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل، فإننا ”لن نرتاح“ طوال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضح يلماز، في حديثه خلال اجتماعه برؤساء المحليات المترشحين للانتخابات، في مطعم بمدينة ”تاتفان“ التابعة لإقليم ”بيلتز“: ”الأسبوع المقبل سيبدأ التصويت في الانتخابات المحلية.. إذا ظهرت النتيجة مختلفة وخسرنا، فلن نرتاح طوال الأعوام الخمسة المقبلة“.

وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء حزب العدالة والتنمية مع نواب الحزب عن دائرة ”بيتليز“، وحيد كلير وجمال تاشار، طلب يلماز الدعم لأمين جيلاني مرشح العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية.

وقال جودت: ”سنذهب إلى الانتخابات يوم 31 مارس من أجل دولتنا، سندعم حزب العدالة والتنمية ومرشحينا، لن تأتي الشركات ولن تستثمر هنا، هناك مفهوم يسمى مناخ الاستثمار، ويجب أن تكون هناك بيئة مشجعة وبنية تحتية جيدة وشاملة، وقوة عاملة مدربة، وحوافز، الاستثمار يأتي إلى المكان الآمن، وهناك هجرة للأدمغة، وما نتحدث عنه اليوم هو جيل الشباب“.

وأضاف: ”في الأماكن التي يوجد فيها الأمن والثقة، يتم تنفيذ المشاريع البلدية.. تاتفان مكان مميز جدًا، لكن لا يأتي السياح إلى هنا، والسبب في ذلك هو عدم وجود رؤية، وإذا خرج حزب العدالة والتنمية ستحدث انتفاضة في اليوم التالي“.

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