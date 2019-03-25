توقيف جندي بالمحطة الطرقية بمراكش بحوزته كيلوغرام من مخدر الشيرا

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، عناصر الامن العاملة بالمحطة الطرقية، تمكنت في الساعات الاولى من صباح أمس الاحد 24 مارس، من اعتقال جندي عشريني وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وحسب نفس المصادر ، فإن المعني بالامر يعمل كجندي بمدينة سطات، وقد ضبط وبحوزته كمية ناهزت كيلوغرام من “الحشيش” لدى وصوله الى المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش.

وقد تم احالة المعني بالامر الى الدائرة الامنية 22 قبل تنقيله صوب المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين عرضه على انظار النيابة العامة.

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