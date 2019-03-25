الدكالي يلتقي بالمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمحاربة داء السيدا

هبة بريس ـ الرباط

على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا المنعقدة بمراكش، التقى وزير الصحة، أناس الدكالي، بالمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمحاربة داء السيدا، السيد ميشال سيدبي أمس الأحد 24 مارس 2019.

وتمحور هذا اللقاء حول المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل الحد من هذا الداء.

وقد أشاد سيدبي بالمجهودات التي تبذلها الوزارة خصوصا فيما يتعلق بالحد من حالات العدوى الجديدة، وتخفيض الوفيات المتعلقة بهذا الداء، والحد من انتقال العدوى من الأم للطفل، وكذا محاربة الوصم والإقصاء لحاملي الداء.

كما أعرب الدكالي عن عزم المملكة تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار والمتعلقة بتشخيص 90% من حاملي الداء، وتمكين 90% منهم من العلاج مع خفض حمولة الفيروس إلى الصفر لدى 90% من هؤلاء.

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