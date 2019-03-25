بسبب مشاكل عائلية … جانح يقتل والدته بتازة

ع محياوي – هبة بريس

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز القضائي بتازة، الخميس الماضي، على أنظار الوكيل العام باستئنافية تازة، جانحا عمره 26 سنة ، بتهمة جناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه في حق الأصول، بعدما تورط في قتل والدته بسبب مشاكل عائلية بمحل سكناهما في احدي الدواوير بجماعة مكناسة الشرقية إقليم تازة.

وفي تفاصيل الحادث، و حسب مصادر لـ ” هبة بريس ” فقد سبق لعناصر الدرك الملكي أن حاصرت المتهم المعروف بسوابقه المتعددة بمنزل والدته مكان ارتكاب جريمته في حقها ، كان بصدد الفرار إلى وجهة غير معلومة إلا أن يقظة عناصر الدرك الملكي محاولته باءت بالفشل و تم القبض عليه على الفور، دون أن يبدي أي مقاومة ، ليتم اقتياده إلى المركز القضائي للدرك الملكي بتازة ، و تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة و الاستماع إليه في محضر قانوني بالمنسوب إليه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0