حالات تسمم غذائي في المنتدى الطلابي بالجديدة الذي كان سيحضره العثماني

أحمد مصباح – الجديدة

أصيب، منذ حوالي ساعة، قرابة 40 طالبا جامعيا بتسمم غذائي جماعي، تم نقلهم على إثره في حالات صحية، على متن سيارات الإسعاف، من المدرسة الوطنية للتجارة والتسير بمدينة الجديدة، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وإلى مصحة الضمان الاجتماعي بالجديدة (بوليكلينيك)، حيث يخضعون للعناية الطبية المركزة داخل قسم المستعجلات.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات التسمم مرشح للارتفاع، سيما أن ثمة حوالي 600 طالب ينتسبون إلى فروع منظمة التجديد الطلابي، التابعة لحزب العدالة والتنمية في مختلف الجامعات والكليات بالمغرب، يشاركون في “المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي”، الذي تنطمه منظمة التجديد الطلابي في دورته ال21 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عاصمة دكالة، والذي انطلقت أشغاله، على الساعة الرابعة والنصف من مساء أمس الأحد 24 مارس، وتستمر إلى غاية ال30 من مارس الجاري، والذي حضر جلسته الافتتاحية كاتب الدولة خليل الصمدي، بعد أن كان من مقررا أن يحضرها كذلك سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المنبثقة عن حزب “المصباح”.

هذا، وقد تدخلت المصالح المختصة لدى وزارة الصحة، التابعة للمندوبية الإقليمية بالجديدة، وأخذت عينة من وجبة الغذاء التي تناولها الطلاب المشاركون في المنتدى، مساء اليوم في كلية العلوم، والتي تم بالمناسبة تحضيرها في منتجع الحوزية، حوالي 12 كيلومتر شمال مدينة الجديدة، وذلك لإخضاعها للتحاليل المختبرية، وتحديد ما إذا كان لها علاقة بالتسمم الجماعي الذي أصيب به حوالي 40 طالبا، مع العلم أن رقم الإصابات مرشحا للارتفاع.

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