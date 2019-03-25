ادارية الرباط تنهي علاقة شباعتو ومن معه بمجلس درعة تافيلالت

هبة بريس ـ الرباط

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مكناس والقاضي باعتبار قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المتخذ في حق سعيد شباعتو ومن معه – باعتبارهم فاقدين لصفة عضو مزاول لمهامه – والمتمثل في عدم استدعائهم لأي عمل من أعمال المجلس، قرارا حائزا للمشروعية ويدخل في الصلاحيات التسييرية والتدبيرية ومن صميم مهام رئيس المجلس.

وبناء عليه، تكون الصلة بين شباعتو ومن معه قد انقطعت مع مجلس الجهة، مع ما يترتب عن ذلك من تفعيل كافة التدابير التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتفعيل منطوق ومضمون هذا الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.

وتجدر الإشارة إلى أن “نازلة شباعتو ومن معه” باتت تطرح مسألة تدبير الشغور في المجلس، وهي مسألة لا تدخل في صلاحيات رئيس مجلس الجهة، وتعتبر اختصاصا قانونيا لوزارة الداخلية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0