فيروس (إيبولا) يقتل “564 شخصا ” في الكونغو الديمقراطية

هبة بريس ـ وكالات

رتفع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس (إيبولا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 564 شخصا، منذ أواخر يوليوز المنصرم.

وأوضحت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن الوباء انتشر في ولاية كيفو الشمالية، وانتقل بعد ذلك إلى ولاية لتوري.

وأبرز البيان أن الأطر الطبية كشفت إصابة 944 شخصا بفيروس (إيبولا)، وأن 564 منهم فقدوا حياتهم، وما زال 59 آخرين يخضعون للعلاج.

وأشار إلى أن 321 شخصا تعافوا تماما من الفيروس، فيما تم تلقيح 91 ألف و826 شخصا ضد الفيروس في إطار حملة تلقيح بدأت في 8 غشت الماضي.

وأسفر فيروس (إيبولا) الذي بدأ بالانتشار في غينيا كوناكري في 2013، قبل أن يمتد إلى ليبيريا وغينيا وسيراليون بمنطقة غرب إفريقيا، عن مصرع أكثر من 11 ألف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية.

ويعد (إيبولا) من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات بين المصابين به 90 في المائة، نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.

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