شركة بريطانية تتوقع 115 مليار قدم مكعب من الغاز في بئر بتندرارة

هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

رفعت شركة “ساوند انرجي” البريطانية توقعاتها بشأن مخزون الغاز الطبيعي، في أحد الآبار بمنطقة تندرارة شرق المملكة.

وقالت الشركة في بلاغ لها، إنه بعد تحليل بيانات الضغط الجديدة فإنها تقدر أن موارد الغاز الموجودة بالبئر (TE-7) ستصل إلى 115 مليار قدم مكعب، عوض 40 مليار قدم مكعب التي قدرتها في يوليو 2017.

وأكدت الشركة أنها ستطور من خطط التنقيب، بعد التقديرات الكبيرة التي وصلت إليها.

وكان المكتب الوطني للهيدروكاربونات والطاقة والمعادن، قد أعلن في وقت سابق أن شركة ساوند إنيرجي البريطانية ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز من حقل تندرارة في سنة 2021.

وأوضح المكتب في بلاغ صادر عنه في بداية مارس الجاري، أن الآبار الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية “ساوند إنرجي” لحد الساعة، برسم الفترة ما بين 2016 وبداية 2019، أبان اثنان منها عن وجود كميات ذات جدوى اقتصادية، ما جعل المكتب يمنح الشركة البريطانية امتياز الاستغلال خلال السنة الماضية.

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