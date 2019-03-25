الزاكي يبعد حارس الدفاع الحسني الجديدي عن موقعة الوداد

هبة سبور – شفيق عنوري

أبعد بادو الزاكي، مدرب الدفاع الحسني الجديدي، حارس مرمى الفريق، محمد اليوسفي، عن موقعة الوداد الرياضي، برسم الجولة ال22 من البطولة الاحترافية.

ولم يتم الكشف عن الأسباب التي جعلت الزاكي يتخذ قرار استبعاد اليوسفي من قائمة المباراة.

ومن المرجح أن يدخل الحارس المخضرم، عزيز الكيناني، أساسيا في المباراة، فيما سيكون محمد الفيلالي حارسا ثانيا للفريق.

يشار إلى أن اليوسفي انضم إلى صفوف الدفاع الحسني الجديدي، الصيف الماضي، قادما من المغرب التطواني.

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