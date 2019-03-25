نشرة خاصة.. رياح قوية وأمواج خطيرة بشمال المملكة

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين 25 مارس، أنه يرتقب هبوب رياح قوية، وتسجيل أمواج خطيرة يومي الثلاثاء والأربعاء بشمال المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن مستوى الحذر انتقل من البرتقالي إلى الأحمر بين السعيدية وأصيلة، مشيرة إلى أنه يومي 26 و27 مارس، ستهب رياح قوية تتراوح ما بين 8 إلى 9 بوفور، وهبات رياح ما بين 10 و11 بوفور، فيما ستسجل أمواج خطيرة يتراوح ارتفاعها بين 3 إلى 6 أمتار ما بين السعيدية والناظور، وما بين الناظور ورأس مالاباطا.

وما بين رأس مالاباطا ورأس سبارطيل ستتزايد قوة الرياح لتصل حتى 11 إلى 12 بوفور مع أمواج خطيرة ارتفاعها ما بين 3 إلى 6 أمتار إلى غاية بعد غد الأربعاء، فيما ستصل قوة الرياح 8 بوفور حتى غد الثلاثاء قبل أن تزداد إلى ما بين 9 و10 بوفور إلى غاية الأربعاء وذلك ما بين رأس سبارطيل وأصيلة، حسب النشرة.

وما بين أصيلة والعرائش، أشارت المديرية إلى أن مستوى الحذر سيصل إلى البرتقالي، مع هبوب رياح قوية (8 بوفور) يومي الثلاثاء والأربعاء.

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