البارودي يناقش الدكتوراه حول “غسيل الأموال” بسطات

هبة بريس

ناقش عميد الشرطة الإقليمي المصطفى برودي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، أول أمس السبت، بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.

واختار المصطفى البرودي، موضوع “جرائم غسيل الأموال إلكترونيا في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الحرة”، حيث منحت اللجنة ميزة مشرف جدا للباحث الدكتور، نظرا لراهنية الموضوع، وفي ظل تطور تكنولوجي متسارع في مجال المعلوميات وتكنولوجيا الإتصالات ارتفعت وتيرة جرائم غسيل الأموال مع غياب الشفافية في التعاملات التجارية في كثير من دول العالم.

هذا وقد أشرف على هذا العمل الأكاديمي الدكتور عمي علي وتكونت لجنة مناقشته من الدكاترة أبو بكر مهم و محمد منير ثابت و السموني فريد وامحمد أقبلي.

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