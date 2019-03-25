وزارة أخنوش تمنع إستهلاك ” المحار” بسبب مواد سامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حذرت وزارة الصيد البحري في بلاغ لها ، موجه للمستهلكين لصنف الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات بأنها تشكل خطرا على الصحة العمومية.

هذا وقرر قطاع الصيد البحري منع جمع وتسويق محار “الموس” بالمنطقة المصنفة لتربية المحار (بي كا 25) التابعة للمنطقة البحرية للداخلة، وذلك إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح البلاغ الوزاري الصادر اليوم الاثنين أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة “أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في المحار “.

وتبعا لذلك، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود بغير المنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

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