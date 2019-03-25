أباء و أولياء تلاميذ مدرسة ببوسكورة يشتكون “إهانة” مديرتها لهم

هبة بريس – الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بشكاية من جمعية أباء و أولياء أمور مؤسسة “الجبر” ببوسكورة ضواحي العاصمة الاقتصادية يشتكون من خلالها تصرفات مديرة المؤسسة ، حيث أكدوا أنهم تعرضوا للإهانة و سوء المعاملة و التقدير من طرفها وفق ذات الشكاية.

و خلال ذات المراسلة ، استنكر آباء و أولياء تلاميذ مدرسة “الجبر” بوسكورة بشدة موقف مسؤولي المؤسسة الرافض للحوار مع مكتب ممثليهم المنتخبين من أجل مناقشة مشكل الزيادات المجحفة التي تفرضها إدارة المؤسسة دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية و القدرة المادية للآباء و الأولياء.

فبعد عدة مراسلات وجهها أعضاء المكتب إلى إدارة المدرسة ، وفق الشكاية، من أجل عقد اجتماع لمناقشة مشكل الزيادات، حضر هؤلاء الأعضاء أمام المدرسة، يوم السبت الأخير ، مرفوقين بأزيد من مئة و ثلاتين من أولياء التلاميذ ، للمطالبة بفتح باب الحوار و التحدث إلى مديرة المؤسسة.

و بعد أن رفضت إدارة المؤسسة السماح لأعضاء المكتب بالدخول إلى المؤسسة، طلبت منهم مسؤولة التواصل الانتظار لبضع دقائق، لكن بعد مرور أزيد من ساعة و نصف من الانتظار عادت لتطلب منهم الانصراف لأن المديرة لا يمكنها استقبالهم، مما اعتبره كل الآباء الحاضرين إهانة لهم و استخفافا غير مقبول بمطالبهم و تظلماتهم وفق إفاداتهم في الشكاية.

هذا و قد استغرب المكتب و من ورائهم الآباء و الأولياء هذا التصرف في حين أن المفروض هو أن تكون المؤسسة التعليمية مثالا للتواصل و فن الحوار، تختم الشكايةن ليبقى حق الرد مكفولا لإدارة المؤسسة للتعقيب على شكاية اباء و اولياء جمعية التلاميذ و توضيح حقيقة الأمر.

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