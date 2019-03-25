مولاي احفيظ العلمي يفتتح اشغال المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

انطلقت صباح اليوم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مراكش، المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار “الفاعل الاقتصادي في صلب التنمية الجهوية.

وعرف حفل الافتتاح حضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووالي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي احمد اخشيشن.

وأكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال كلمته الافتتاحية بالمناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بمقر الغرفة بمراكش، أن قطاع التجارة يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني .

واعتبر وزير التجارة ، أن التجار الصغار الذين يقومون بتجارة القرب ويخوضون منافسة شرسة تواجههم تحديات كبيرة تهم بالاساس ،صعوبة المنافسة مع التجار الكبار وتنامي التجارة الالكترونية وتداعياتها على اداء التجار الصغار ،مضيفا ان البقال يواجه مخاطر الانقراض ان لم تعطاه العناية اللازمة .

وشدد أن القطاع التجاري يشكل أحد أهم الرهانات الوطنية، خاصة على الصعيد الاجتماعي عبر تأمين مناصب الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للتجار، وكذا على المستوى الاقتصادي لكونه يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لكونه ثاني قطاع مشغل بالمغرب مؤكدا على ان الوزارة بصدد اعداد استراتيجية وطنية تهدف النهوض بقطاع التجارة .

وخلص الوزير أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات، داعيا إلى مساعدة التجار الصغار على التغلب على جميع المشاكل التي يعانون منها، وكذا عصرنة القطاع للاستجابة للتحديات المطروحة.

وتهدف هذه المناظرة الجهوية إلى دراسة آفاق تطوير التجارة ودعم القطاع في ظل التحولات المجتمعية الراهنة، والبحث عن نماذج حقيقية للتنمية، والإقلاع الاقتصادي ،كما تشكل أرضية للمناظرة الوطنية المزمع تنظيهما بمراكش يوم 25 أبريل المقبل.

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