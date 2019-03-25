صغار سلة “تيبو” يدافعون عن ألوان المغرب في البطولة الدولية بفرنسا

هبة بريس – الدار البيضاء

ستشهد الطبعة الخامسة و الثلاثون من البطولة الدولية “يورو باسي لكرة السلة” مشاركة فريق مغربي من الصغار ينتمي لمؤسسة “تيبو المغرب” و الذي سيحمل على عاتقه تمثيل المغرب و الدفاع عن ألوان العلم المغربي في محفل رياضي عالمي.

و سيشارك فريق صغار “تيبو المغرب” في هذه البطولة الدولية للعام الرابع على التوالي، و ذلك عبر فريق يتكون من عشرة أطفال مغاربة كما هو منصوص عليه في قوانين البطولة “يورو باسي لكرة السلة”، حيث سيتحملون مسؤولية الدفاع عن ألوان ناديهم، وبالتالي وطنهم.

هذه المسابقة الكبرى ستجمع بين فرق، من جميع أنحاء العالم ، مكونة من 10 لاعبين و لاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 سنة .

و في هذا الصدد، صرحت نجوى البراك بصفتها القنصل العام للمغرب في مدينة رين الفرنسية: “يسرني جدا أن أرحب بهؤلاء الرياضيين الشباب الذين هم سفراء لبلادنا، أقدم تحياتي لمنظمة تيبو المغرب للقيم التي تنقلها إلى الشباب من خلال الرياضة مثل الاحترام والشجاعة والصدق و أيضا تطوير روح الفريق والتضامن واللعب النظيف والالتزام، شكرا لهؤلاء الشباب، لدينا أمل الغد في روحهم التنافسية”.

بدوره ، صرح محمد عمارة، مدير مدرسة كرة السلة للفئات الصغرى” تيبو أكاديمية كرة السلة بأن: “هاته المناسبة ، هي تجربة دولية تسمح للاعبينا الشباب أن يتحصلوا على لمحة عامة عن المستوى التقني للأكاديميات والنوادي الدولية، كما أنه يساعد على فتح إمكاناتهم وتزويدهم بروح الانفتاح “.

أما بخصوص المنافسة، فأكثر من 400 لاعب كرة السلة فتيان و فتيات، سيأتون من عشر بلدان، للمشاركة في بطولة كرة السلة الدولية “يورو باسي لكرة السلة”، وبالمثل، سيتم لعب أكثر من 130 مباراة على مر المنافسة، من حيث الخدمات اللوجستية و التنظيمية، ستدافع الفتيات عن ألوانها في بلدية سان جيل، في حين أن الأولاد سيخوضون غمار المنافسة في مدينة باسي.

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