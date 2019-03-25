أرباح البنك الشعبي تصل 1700 مليار سنتيم و المجموعة تتوغل بإفريقيا

هبة بريس – الدار البيضاء

أفصحت مجموعة البنك الشعبي عن حصيلتها السنوية خلال لقاء صحفي عقدته بهاته المناسبة ، حيث أوضحت المؤشرات المالية التي جرى تقديمها خلال هذا اللقاء، بلوغ العائد الصافي البنكي الموطد للمجموعة أزيد من 17 مليار درهم، مسجلا بذلك تطورا نسبته 4 في المائة نظرا إلى المنجزات التجارية والتطور الجيد لأنشطة الوساطة في المغرب كما في الخارج.

و في هذا الصدد، أعلن محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، أن مجموعة البنك الشعبي المركزي حققت نتائج مالية جد إيجابية وبلغت بذلك الأهداف المسطرة لها، مضيفا أن المجموعة ساهمت أيضا بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية للمغرب ولبلدان إفريقيا جنوب الصحراء حيث تتواجد، عبر تمويل اقتصادات هذه البلدان.

و أضاف ذات المسؤول أنه في المغرب بلغ مجهود تمويل الاقتصاد من طرف المجموعة إلى 15 مليار درهم تم ضخ الثلثين منها لفائدة المقاولات، فيما استحوذت المجموعة على حصة تبلغ ربع الادخار الإضافي للزبناء الخواص وكل الادخار الإضافي لمغاربة العالم.

أما بخصوص البنوك التابعة للمجموعة بإفريقيا جنوب الصحراء، فقد ساهمت بحوالي 20 في المائة من الناتج البنكي الخام الموطد للمجموعة و24 في المائة من نتيجتها الصافية، فيما الناتج البنكي الخام للمجموعة ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى سقف 17 مليار درهم، محققا بذلك نتيجة صافية بمبلغ 3.5 ملايير درهم وبنسبة ارتفاع تعادل 3.8 في المائة.

وخلال نفس العام، قام المصرف بتوزيع 15 مليار درهم من القروض في 2018، وبالتالي تمكن بفضل ذلك من تعزيز مركزه بمقدار 31 نقطة أساس وزيادة حصته السوقية برفعها إلى أزيد من 24 في المائة.

وعلاقة بالتمويل، أشارت مجموعة البنك الشعبي وفق بلاغ لها إلى أنه ساعد بشكل كبير في تقوية الشركات المغربية، إذ زاد المصرف من توزيعه التمويلي في هذا الباب بنسبة 9.4 في المائة، وبالتالي، تم تسجيل نمو في هامش وساطة الزبائن الخاصة بالبنك في السوق المغربي، بنسبة قدرها 6.7 في المائة، وهو ما تم بلوغه بالتأثير المضاعف في الأرصدة، وأيضا بفضل تطوير الموارد الخاصة بالمجموعة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0