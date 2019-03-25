حاتم عمور يعيش حياة التشرد و يراهن على صدارة “الطوندونس” قبل رحلة قطر‎

هبة بريس – القسم الفني

بعد تحقيقه لنجاحات متعددة ، يستعد الفنان المغربي حاتم عمور لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “بلا عنوان”، على طريقة الفيديو كليب خلال بداية شهر أبريل المقبل، حيث يراهن على هاته الأغنية الجديدة لاحتلال صدارة المقاطع الأكثر مشاهدة بالمغرب و الوطن العربي.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس منه، فقد تعامل حاتم في هذا العمل، مع كل من محمد المغربي الذي أشرف على كتابة الكلمات وألحان مهدي مزين وتوزيع مشترك لطارق الحجيلي و مادارا، أما فيديو كليب الأغنية من إخراج محمد علي العويني.

” بلا عنوان “، وفق ذات البلاغ، ثالث أغاني ألبوم حاتم عمور الجديد، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتي ” لامور باقي حاكمني ” و ” أخر مرة ” التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي بتحقيقها أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

وتفوقت أغنية ” أخر مرة ” على عدد من الأغاني بالعالم العربي حيث تتصدر حاليا صفحة حاتم الرسمية على المتجر الرقمي العالمي Spotify بأعلى نسبة إستماع شهرية في المغرب ليسجل المرتبة الأولى و في المرتبة الثالثة عربيا بعد عمرو دياب و تامر حسني.

و كان حاتم قد اختار ” بلا عنوان ” لألبومه الأخير الذي يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

جدير بالذكر، أن حاتم يستعد لإحياء حفل تقديم مبارة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي يوم 29 مارس الجاري بملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بقطر.

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