أكادير: قافلة التوجيه تجول المؤسسات وتكتشف ميولات التلاميذ‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

حط طاقم قافلة التوجيه بأكادير الرحال بثانوية الموز الإعدادية الأسبوع الماضي حيث اجتاز أكثر 400 تلميذ من مستوى الثالثة اعدادي روائز تقنية تساعد في اكتشاف ميولاتهم المهنية والدراسية بالإضافة لمعرض ميداني بخيمة التوجيه.

تلاميذ ثانوية الزبير بن العوام بجبال اداوتنان كان لهم أيضا موعد مع أطر الجمعية ،حيث لقيت المحطة ترحيبا واسعا واستضافة كبيرة من طرف التلاميذ والاطر الإدارية الذين تفاعلوا مع مختلف الفقرات المبرمجة. كما كان الموعد أيضا مع تلاميذ منطقة تامري حوالي 60 كلم شمالي أكادير حيث احتضنت ثانوية الزيتون التأهيلية المحطة الثالثة لقافلة التوجيه وتعرف هذه الثانوية بنية تربوية كبيرة باحتضانها لمستويات الاعدادي و الثانوي التأهيلي حيث كان يوما حافلا استطاع من خلاله أطر الجمعية ان يواكبوا تطلعات التلاميذ وتعطشهم للمعلومة. وفي محطتها الرابعة كان اللقاء بتلاميذ ثانوية عبد الله بن العباس بمنطقة تمراغت قرب تغازوت شمالي أكادير حيث عرفت برمجة متنوعة تفاعل معها نحو 100 تلميذ من مستوى الثالثة اعدادي بالإضافة لتلاميذ احدى المؤسسات الخاصة القريبة.

وفي محطتها الخامسة ضمن المرحلة الأولى لقافلة التوجيه كان الختام من ثانوية جمال الدين الافغاني بتدارت أنزا بأكادير التي تعرف هي الاخرى وجود بنية كبيرة من التلاميذ خاصة الثالثة اعدادي الذين تمكنوا من التعرف على كيفية بناء المشروع الشخصي وأهميته في المسار الدراسي للمتعلم.

شكلت مختلف محطات المرحلة الأولى لقافلة التوجيه والتي همت بالخصوص مؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي المقبلين على ملئ استمارات التوجيه خلال شهر مارس والتي تم اختيارها بناء على الخصاص الملاحظ في مناطق تواجدها، شكلت فرصة لتقريب المتعلمين من اساسيات بناء المشروع الشخصي وآليات التعرف على الميولات الدراسية والمهنية بطرق تفاعلية نشيطة حيث تركت مختلف المحطات انطباعات إيجابية لدى المتعلمين والاطر الإدارية والتربوية.

تجدر الإشارة أن برنامج قافلة التوجيه2019 سيهتم في مرحلته الثانية تلاميذ الثانوي التأهيلي خلال شهر أبريل في محاولة لمساعدة هؤلاء التلاميذ على الاستعداد الجيد لمختلف الاستحقاقات الدراسية التي تواجههم في الفترة المقبلة.

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