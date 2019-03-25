الجامعة تطلب من الاتحاد الأرجنتيني تفسيرا رسميا لسبب غياب ميسي

هبة سبور – شفيق عنوري

طلبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الاتحاد الأرجنتيني، تقديم تفسير لسبب غياب ليونيل ميسي، عن المباراة الودية التي ستجمع “الأسود” و”راقصي التانغو”، يوم غد الثلاثاء، على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ويعود سبب تقديم الجامعة لطلبها، إلى كون العقد الموقع بينها وبين الاتحاد الأرجنتيني، يفرض على الأخير جلب أفضل لاعبيه للموقعة الودية.

ومن المرجح أن يكون سبب غياب ميسي عن اللقاء، مخاوفه من تفاقم إصابته قبل موقعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وكان ميسي قد ظهر في المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده، أمام فينزويلا، لأول مرة منذ مونديال روسيا الماضي، غير أنه غادر إلى برشلونة بعد نهاية اللقاء.

يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني انهزم في لقائه الودي أمام فينزويلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.

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