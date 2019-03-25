الملك يبرق الرئيس اليوناني: “متمنياتنا لكم بموفور الصحة والهناء”

نُشر بتاريخ :  2019-03-25 - 10:21
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية اليونان، السيد بروكوبيوس بافلوبولوس، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد بروكوبيوس بافلوبولوس بموفور الصحة والهناء ، وللشعب اليوناني الصديق باطراد التقدم والرخاء .

وأكد جلالة الملك، بالمناسبة، حرصه على مواصلة العمل سويا مع الرئيس اليوناني، من أجل السير قدما في تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية اليونان، لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وبما يسهم في توطيد السلم والأمن والتنمية الشاملة والمستدامة في الفضاء المتوسطي

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