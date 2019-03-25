حريق بمسجد في كاليفورنيا.. ورسم على المدخل يكشف التفاصيل

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الأميركية تحقق في حريق بمسجد في جنوب ولاية كاليفورنيا على أنه جريمة كراهية محتملة وحرق متعمد، بعد أن أشار رسم غرافيتي إلى هجوم المسجدين، الذي وقع في نيوزيلندا.

وقالت صحيفة “سان دييغو تريبيون” ووسائل إعلام أخرى إنه تم استدعاء الشرطة وعمال الإطفاء للمركز الإسلامي في إسكونديدو شمالي مدينة سان دييغو، في حوالي الساعة 3:15 فجرا (1015 بتوقيت غرينتش)، الأحد، بسبب حريق أدى إلى تفحم جدار في المبنى.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الموجودين في المركز اشتموا رائحة دخان، ورصدوا الحريق وأخمدوه قبل أن يصل عمال الإطفاء. ولم يصب أحد.

لكن الشرطة عثرت عند مدخل المسجد على غرافيتي يشير إلى الهجوم، الذي أودى بحياة 50 شخصا وتسبب في إصابة آخرين بجروح بالغة في مسجدين بمدينة كرايس تشيرتش النيوزيلندية يوم 15 مارس.

ولم تكشف الشرطة عن الكلمات التي تضمنها رسم الغرافيتي، كما لم ترد أنباء عن مشتبه بهم.

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