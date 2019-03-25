كارتيرون يتحدث عن أهدافه مع الرجاء فيما تبقى من الموسم

هبة سبور – شفيق عنوري

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي، عن أهدافه مع الفريق فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

وقال كارتيرون في تصريح للموقع الرسمي لنادي الرجاء، إنه يسعى إلى إنهاء البطولة الاحترافية في المركز الثاني، من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، المكان الطبيعي للفريق الذي يعتبر من كبار القارة السمراء، على حد قول كارتيرون.

وأضاف المدرب الفرنسي، أن هدفه مع الرجاء في الوقت الحالي، هو الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في ال29 من الشهر الجاري.

ولم يتبقى للرجاء سوى المنافسة على لقب السوبر الإفريقي، من أجل تفادي إنهاء الموسم دون ألقاب، بعد ابتعاد درع البطولة الاحترافية، وتوديعه لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

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