طقس الاثنين .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الاثنين، أن تتشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق شمال الأقاليم الجنوبية، ووسط البلاد، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والمنطقة الشرقية، والسايس، والريف.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع ظهور سحب أخرى منخفضة ومرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الجنوبية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى قوية من الشرق بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي، وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الجنوبي، وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب معتدلة القوة من القطاع الشرقي و أحيانا من الشمال بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات وبجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 07 و13 درجة بباقي المناطق الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 13 و20 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، والسهول الداخلية، والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 20 و 24 درجة بمنطقة سوس.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، ومابين 15 و20 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و 26 درجة بباقي المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي، وبالقرب من السواحل الجنوبية، وما بين 26 و 32 درجة بالسايس، والسهول الشمالية والوسطى، والسهول الداخلية، ومنطقة سوس، وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0