ترامب سيوقع على قرار الاعتراف بالسيادة على الجولان

هبة بريس - وكالات

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتسد على تويتر: “غدا الرئيس ترامب في حضور رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو سيوقع على أمر يعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”، مؤكدا أن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية “أوثق من ذي قبل”. ويستعد كاتس للمشاركة في مؤتمر سياسة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” في واشنطن .

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في عام 1967وضمتها في عام 1981 في خطوة لم يتم الاعتراف بها دوليا. وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي أنه حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان.

وبموازاة ذلك وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد (24 مارس 2019) إلى الولايات المتحدة في أوج حملته الانتخابية، على أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يؤكد مجددا دعمه الكبير له.

ويقطع ترامب بدعوة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان مع إجماع دولي وسياسة خارجية أميركية استمرت عقودا تعتبر الجولان أراضي سورية محتلة. وقبيل هذا الاعلان كانت لائحة نتانياهو في تراجع في الاستطلاعات مقارنة بلائحة منافسه الرئيسي الجنرال بيني غانتز. ورأى متابعون أن بادرة ترامب شكلت هدية لأكبر حلفائه الذي يحكم إسرائيل منذ عشر سنوات، وأعطت زخما لحملته الانتخابية.

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