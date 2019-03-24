جماعة أولاد الطيب تحتضن أكبر تجمع نسائي بجهة فاس- مكناس احتفاء بالمرأة

ع محياوي – هبة بريس

احتضنت جماعة أولاد الطيب ضواحي مدينة فاس، عشية يوم أمس السبت 23 مارس الجاري، حفلا نسائيا هو الأضخم من نوعه بتراب جهة فاس – مكناس، من تنظيم جمعية خدمات للجميع وبشراكة مع الجمعية المحمدية لرعاية المسنين والمسنات.

وتميز هذا الحفل بتدخلات وشهادات عديدة حول مساهمة النساء ودورهن الرئيسي في التنمية المستدامة، كونهن أصبحن يشكلن رافعة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، الحفل الذي حضره النائب البرلماني، رشيد الفايق، كضيف شرف، استقطب أزيد من 2000 سيدة من كل تراب جماعات عمالة فاس، وذلك على هامش الاحتفالات الأممية بالمرأة بمناسبة 08 مارس.

وقد عرف هذا الحفل تكريم عدد من النساء اللواتي تركن بصمتهن الخاصة في مختلف المجالات، واللواتي تم اخيارهن بعناية من طرف المنظمين حيث تم توزيع دروع تكريمية وشواهد تقديرية على أزيد من 30 سيدة.

ويأتي هذا التجمع النسائي تتويجا لمسار تنموي ترسمه الجهة، مسار يبوئ المرأة المغربية مكانة الصدارة ويفتح لها مجالات اشتغال أكبر بجانب شقيقها الرجل لرسم معالم تنموية أرحب.

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