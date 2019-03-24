أحرقوا جثته في أرض خلاء ..اعادة تمثيل جريمة قتل مصري لشريكه التجاري بطنجة (صور +فيديو)

تحت اشراف السيد عبدر الرحمان فضا نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعادت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية امن طنجة تمثيل جريمة قتل مواطن مغربي من طرف شريكه التجاري المصري بمكان خلاء ضواحي منطقة “حد الغربية” .

وعاينت “هبة بريس” اطوار اعادة تمثيل وقائع الجريمة التي تمكنت عناصر الشرطة القضائية من فك شفرتها ، بعدما اهتدت الى الخيوط الموصلة لمرتكبها الحامل للجنسية المصرية ومواطن مغربي آخر يشتبه مشاركته في ارتكاب هذه الكريمة حيث تم استدراج الضحية من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، وتصفيته جسديا وإحراق جثته بأرض خلاء ضواحي مدينة طنجة، لأسباب يحتمل أن يكون مردها خلافات تجارية سابقة بين الطرفين.

وكانت الابحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من العثور على سيارة الضحية التي رُفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية تخص الضحية، مكنت من تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات والتي اخضعت للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.

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