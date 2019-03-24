احداث موقع خاص بالتجنيد الاجباري وعقوبات قاسية تنتظر “الهاربين”

هبة بريس - وكالات

من المنتظر أن تطلق وزارة الداخلية، موقعا رسميا يحمل اسم Tajnid.ma لملئ استمارات الشباب الذين سينادى عليهم شهر شتنبر المقبل، بقرار من وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، باحداث الموقع الإلكتروني الخاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية.

وقد جاء اطلاق الخدمة الالكترونية، لملء استمارات الالتحاق بالمعسكرات من لدن المواطنين الذين يعنيهم الأمر، وخصص الموقع فضاء خاصا للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما أن المواطنين الذين سيتم المناداة عليهم، سيتوصلون قريبا باستدعاءات الالتحاق بملء الاستمارة الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني تورد “الأخبار”.

يشار إلى أن قانون التجنيد العسكري، دخل منذ فبراير الماضي ، حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، ووفق المقتضيات التي تضمنها القانون فسيصبح قابلاً للتطبيق وبخاصة مقتضياته المتعلقة بإعداد لوائح الشباب الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكرات التجنيد الاجباري.

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