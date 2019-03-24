وزير إسرائيلي: ترمب يوقع الاثنين مرسوم الجولان بحضور نتنياهو

هبة بريس ـ وكالات

كشف وزير النقل والاستخبارات، والقائم بأعمال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع يوم غد، على مرسوم الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل.

وقال كاتس، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “أستعد للمشاركة في “أيباك” بالعاصمة واشنطن.. وسيوقع الرئيس ترامب، بحضور نتنياهو على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”

وأضاف كاتس في تغريدته: “إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقرب حاليا من أي وقت مضى

والجمعة، ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة “رويترز”، أن ترامب قد يوقع على وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن.

وتوجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

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