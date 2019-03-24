ما “سر” غياب ميسي عن مباراة المغرب؟

هبة بريس ـ القسم الرياضي

يغيب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المغربي المرتقبة يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بعدما كان مرتقبا أن يكون ضمن تشكيلة “راقصي التانغو”

وأعلنت الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم، توصلها بمراسلة من الوكيل المكلف بتنظيم المباراة الودية يؤكد فيها الغياب الرسمي للاعب ليونيل ميسي عن هذا اللقاء، “وذلك بداعي الإصابة”

ونشرت الجامعة، خبرا على موقعها الرسمي، تؤكد فيه بأنها توصلت أمس بهذه المراسلة، ” والتي جاء فيها تأكيد اتحاد الأرجنتين لكرة القدم أن ميسي كان قد أصيب في مباراة منتخبه أمام منتخب فنزويلا يوم الجمعة 22 مارس الجاري بمدريد، وأنه التحق مباشرة بفريقه برشلونة من أجل العلاج”.

ياتي هذا في وقت اكدت فيه صحف اسبانية مشاركة ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام جاره وغريمه المحلي إسبانيول الأحد المقبل، وذلك لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم

وكان عدد من النشطاء المغاربة قد دعوا إلى مقاطعة مباراة منتخب بلادهم أمام الأرجنتين بسبب ما أسموه “إهدار للمال العام”، مع تسريب أخبار حول تقديم ميزانية كبيرة لفائدة الاتحاد الأرجنتيني من أجل حضور “البرغوث ميسي”.

ونشر النشطاء صور وتدوينة غير مرحبة بميسي، كما قام البعض منهم بإرسال رسائل إلى اللاعب بعدم الحضور إلى المغرب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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