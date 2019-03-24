“الدرك”بتعاون مع “الديستي” يلقيان القبض على أكبر مروج للمخدرات بمولاي يعقوب

هبة بريس ـ خالد لعروسي

تمكنت عناصر المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بمولاي يعقوب، بتنسيق تام مع عناصر مراقبة التراب الوطني الديستي بمولاي يعقوب في منتصف يوم الأحد 24 مارس2019،، من القبض على اكبر مروج للمخدرات مبحوث عنه وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بمنطقة الزليلك رأس الماء

وقال مصدر هبة بريس إن ” إجراءات البحث التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بمولاي يعقوب مكنت من توقيف المشتبه به مع خليلته في حالة تلبس داخل إحدى المقاهي المتواجدة بدوار الزليلك التابع للملحقة الإدارية رأس الماء

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن ضبط 7,5 كيلو من مخدر الشيرا و 3500 حبة من الأقراص الهلوسة القرقوبي ، فضلا عن حجز ثلاث هواتف نقالة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات أنشطة الاتجار في المخدرات .

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لرهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة ، والتي تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0