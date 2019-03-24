طواف الساحل الدولي للدراجات الهوائية: المنتخب الوطني المغربي في المرتبة الثالثة

هبة بريس ـ وكالات

أنهى المنتخب الوطني المغربي (ب) لسباق الدراجات، منافسات النسخة الثانية من طواف الساحل الدولي للدراجات الهوائية، التي جرت بموريتانيا، ما بين 19 و23 مارس الجاري، في المرتبة الثالثة (الميدالية البرونزية).

وعادت المرتبة الأولى في هذا الطواف، الذي عرف مشاركة 68 در اجا ينتمون لـ 15 فريقيا مثلث 12 بلدا، للفريق الفرنسي (الميدالية الذهبية)، متبوعا بالفريق الليبي (الميدالية الفضية).

وتوزعت مسافة الطواف، الذي نظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الموريتانية والاتحادية الموريتانية للدراجات الهوائية، في إطار تخليد اليوم الوطني للرياضة، الذي أقرته الحكومة الموريتانية سنة 2012 ويصادف فاتح ابريل من كل سنة، على خمس مراحل، ربطت بين ولايات نواكشوط الشمالية واينشيري وآدرار وتيرس زمور.

وعرف الطواف مشاركة دراجين من 12 بلدا، هي، بالإضافة إلى موريتانيا (البلد المنظم)، المغرب، السنغال، مالي، غامبيا، غينيا، بوركينافاسو، تونس، ليبيا، الجزائر، الامارات العربية المتحدة، وفرنسا.

وضم الفريق الوطني المغربي (ب) المشارك في الطواف، والذي يدربه عبد العاطي سعدون، ستة دراجين، هم أنور رحمو، وهشام عقاوي، ومحمد ريغو، وياسين برجالي، ومحمد مدرازي، وأمين أزيكي.

يذكر أن النسخة الأولى من طواف الساحل الدولي للدراجات الهوائية، التي جرت أطوارها على أربع مراحل، في شهر أبريل 2018، بمشاركة 43 دراجا من خمسة بلدان إفريقية، كانت قد عرفت تتويج الفريق الوطني المغربي باللقب، في الفردي وكذا حسب الفرق.

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