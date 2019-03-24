ابن علي “يخاطب” التونسيين من أحد المعارض!

هبة بريس ـ وكالات

فوجئ زوار أحد المعارض التونسية بوجود كتاب يتضمن مقتطفات من خطاب للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهو ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما اعتبر البعض أن الأمر لا يعود مجرد “سهو” من القابلين على المعرض، ذهب بعض السياسيين والنشطاء إلى الحديث عن “مؤامرة” من قبل رموز النظام.

وخلال افتتاح الدورة 36 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية في العاصمة، قام المشرفون على الديوان الوطني للصناعات التقليدية (تابع لوزارة السياحة) بتوزيع كتاب بعنوان “تقاليد وحرف فنية من تونس” يتضمن مقتطفات من خطاب سابق لابن علي.

وأثار هذا الأمر ردود فعل متفاوتة، حيث دوّن سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” على صفحتها في موقع فيسبوك “العملية ممنهجة ومقصودة من أذيال المخلوع”، فيما اعتبر أحد النشطاء أنها محاولة لـ”جس النبض”.

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