الوالي كريم قسي لحلو يدعم نزيلات دار الطالبة بتاسلطانت

ضاهر محمد؛ مراكش

أسبوعين بعد الزيارة التي قام بها السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي لدار الطالبة بتاسلطانت، والتي طلبت خلالها نزيلات المؤسسة من الوالي تهيئة ملعب لكرة السلة وإغناء مكتبة المؤسسة بالكتب والمراجع، عاد والي الجهة لزيارة المؤسسة لافتتاح الفضاء الرياضي المتعدد الرياضات الذي تمت أشغال تهيئته والذي يضم ملعبين لكرة السلة مع إمكانية استغلاله لرياضات أخرى (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة)

كما سلم الوالي للنزيلات ألبسة رياضية وكرات تشجيعا لممارسة الأنشطة الرياضية، وعلاوة على ذلك وبناء على الطلب المقدم النزيلات سلم السيد الوالي حصة هامة من الكتب المدرسية خاصة في مجالات العلوم والآداب واللغات لدعم تمدرس الفتيات.

وقد خلفت هذه الالتفاتة أثرا طيبا في نفوس النزيلات.

للإشارة، فقد حضر هذا النشاط الى جانب السيد الوالي، الكاتب العام للولاية ورئيس المجلس الجماعي لتاسلطانت، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدير الجهوي للشبيبة والرياضة وأعضاء مكتب دار الطالبة.