مسيرة حاشدة بالربـاط للدفاع عن “مجانية التعليم العمومي”

هبة بريس ـ الرباط

انطلقت صباح اليوم الأحد، المسيرة التي دعا إليها “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي”

وحج المئات، من النقابيين والأساتذة المتعاقدين للمشاركة في الشكل الاحتجاجي الذي انطلق من أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رافعين شعارات المطالبة بإسقاط “التعاقد” والإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية.

الى ذلك ، معلوم ان قوات الأمن فضت احتجاج واعتصام آلاف المدرّسين العاملين في القطاع العام بعقود محّددة الأجل للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة، وذلك أمام مقر البرلمان وعلى طول شارع محمد الخامس بالرباط.

واستعملت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين وطاردتهم حتى الشوارع المحيطة بشارع محمد الخامس. وطوقت قوات الأمن الطرق المؤدية الى الشارع ، وتم افراغها من المحتجين.

ويعمل المتظاهرون بموجب عقود محدودة الأمد مع الحكومة، وهم يطالبون بـ”إسقاط”هذا النظام والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة

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