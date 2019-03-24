ساكنة سيدي كاوكي بالصويرة ..معاناة لا تنتهي مع الماء الشروب

هبة بريس ـ الرباط

لا زالت ساكنة دوار إمنزا بجماعة سيدي كاوكي ضواحي الصويرة تعاني من الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، مما يضطرها إلى قطع عشرات الكليومترات لجلب الماء.

وحسب تصريح إحدى ساكنات الدوار، فإن انقطاع الماء المتكرر يحول حياة الساكنة إلى جحيم، بحكم أن الماء يشكل القلب النابض للحياة اليومية والاستعمالات المتكررة في الغسيل، التصبين، التنظيف والاستحمام، فضلا عن حاجة الأطفال لهذه المادة الحيوية من أجل اللاستحمام وتحضير الطعام اليومي قبل الذهاب للمدرسة.

وناشدت ذات المتحدثة الجهات المسؤولة والمنتخبين إلى التعجيل بإيجاد حلول ملموسة، والتخفيف من معاناة الساكنة مع ندرة هذه المادة الحيوية .

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