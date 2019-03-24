العثماني يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين

هبة بريس ـ و م ع

أجرى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أمس السبت بالرباط، مباحثات مع السيد أوريليان أغبينونسي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين، الذي يقوم بزيارة للمغرب، يترأس خلالها وفد بلاده لأشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية البنينية المرتقبة بمراكش.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين أشادا خلال اللقاء بجودة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، مضيفا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون البنيني أعرب عن امتنان بلاده للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مبادرات المملكة لدعم جمهورية بنين في العديد من المناسبات.

كما تطرق الجانبان لسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حسب البلاغ الذي أشار إلى أن رئيس دبلوماسية جمهورية بنين أعرب عن ارتياح بلاده لمساهمة المغرب عبر مجموعة من المقاولات العمومية والخاصة في الدفع بالدينامية التنموية، وجدد تطلع بلاده للاستفادة بشكل أكبر من الخبرة المغربية في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال التكوين المهني والطاقات المتجددة والبنيات التحتية وتدبير الموانئ وغيرها.

وأكد الجانبان أيضا، خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية بنين بالمغرب، على ضرورة تكثيف الزيارات وتنظيم لقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين للاستثمار الأمثل لفرص الشراكة الهامة المتوفرة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0