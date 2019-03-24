الأمن يفض احتجاج آلاف من المدرسين المتعاقدين في الرباط

هبة بريس ـ الرباط

فضت قوات الأمن احتجاج واعتصام آلاف المدرّسين العاملين في القطاع العام بعقود محّددة الأجل للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة، وذلك أمام مقر البرلمان وعلى طول شارع محمد الخامس بالرباط.

واستعملت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين وطاردتهم حتى الشوارع المحيطة بشارع محمد الخامس. وطوقت قوات الأمن الطرق المؤدية الى الشارع ، وتم افراغها من المحتجين.

وجرى تفريق المتظاهرين في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت المغرب

وبدأ المتظاهرون تحرّكهم عصر السبت بمسيرة جابت شوارع العاصمة بهدوء على وقع هتافات بينها “الشعب يريد إلغاء نظام التعاقد” و”حرية، كرامة”

ويعمل المتظاهرون بموجب عقود محدودة الأمد مع الحكومة، وهم يطالبون بـ”إسقاط”هذا النظام والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

ومنذ أشهر عدّة ينظّم المدرّسون المتعاقدون في المغرب والبالغ عددهم 55 ألفاً تظاهرات وتحرّكات احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وإلغاء نظام التعاقد في المدارس العمومية

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