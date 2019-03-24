الـداودي : اتفقنا نهائيا مع شركات المحرقات حول تسقيف أرباحها

هبة بريس ـ الرباط

كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة ، أن الحكومة توصلت إلى “حل نهائي مع شركات المحروقات حول تسقيف أرباح شركات بيع المحروقات”.

وقال الداودي “، إن شركات بيع المحروقات “وافقت على الالتزام بقرار الحكومة ولم يعد هناك اي خلاف حول مبدأ التسقيف”، مؤكدا أنه أنهى العملية بنجاح.

وأضاف الداودي “أنهيت مهمتي وسأرفع تقريري لرئيس الحكومة من أجل العمل على بدء تنزيل الاتفاق في المستقبل القريب”، مشددا على أن الشركات لم يكن أمامها خيار بديل أمام عزم الحكومة تطبيق قرار التسقيف”.

وأشار الداودي إلى أن عملية التفاوض “كانت صعبة لأن بعض الشركات كانت ترفض مبدأ التسقيف قبل أن تتفهم بأن الظروف الحالية لا يوجد غيره واقتنعت بالأمر”.

وحول هامش الربح الذي جرى الاتفاق عليه، رفض وزير الشؤون العامة و الحكامة في تصريح لـ “ايلاف المغرب” تقديم أي تفاصيل بشأنه، مكتفيا بالقول إن “الحكومة ستفي بما وعدت به المغاربة في هذا الملف”، وذلك في إشارة إلى نجاح الحكومة في تدبير هذا الملف الذي استأثر باهتمام الشارع المغربي.

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