نزلاء سجن سوق الأربعاء يستفيدون من الحملة الوطنية للكشف عن داء السل

هبة بريس ـ الرباط

استفاد نزلاء السجن المحلي سوق الأربعاء، اليوم السبت، من الحملة الوطنية للكشف عن داء السل برسم سنة 2019، المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل الذي يصادف 24 مارس من كل سنة.

وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (السجن المحلي سوق الأربعاء)، في بلاغ، أن الحملة التي باشرتها المندوبية للكشف المبكر عن داء السل في صفوف نزلاء السجن المحلي سوق الأربعاء، البالغ عددهم 1800 ، أسفرت عن تحديد 152 حالة استفادت من الفحص الاشعاعي اعتمادا على وحدات الفحص الاشعاعي المتنقلة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حالتين مشكوك في أمر إصابتهما بداء السل.

وأضافت أنه تم “على الفور عزل النزيلين في مصحة المؤسسة وقام الفريق الطبي بإجراء تصوير إشعاعي للصدر لباقي النزلاء المتواجدين بغرفة النزيلين المذكورين”.

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