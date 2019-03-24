ناشطة في ‘حراك الريف’ تتوصل برسالة من سيناتور أميركي

هبة بريس ـ الرباط

نشرت الصفحة الرسمية لمنظمة العفو الدولية (فرع المغرب) على فيسبوك، امس السبت، مجموعة من الصور للناشطة في “حراك الريف” نوال بنعيسى وهي تطلع على مجموعة من الرسائل وبطاقات التضامن التي توصلت بها، ومن بينها رسالة مبعوثة من طرف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وتسلمت حزمات رسائل وبطائق التضامن من أعضاء ومؤازري منظمة العفو الدولية عبر العالم” تقول التدوينة المرفقة بصور بنعيسى التي نشرتها صفحة أمنيستي، مشيرة إلى أن تلك الرسائل والبطائق “لا زالت تصل إلى مكتب المنظمة بالمغرب حتى بعد انتهاء حملة ماراطون الرسائل

وفي تدوينة أخرى تقول المنظمة “نوال بنعيسى تتسلم رسالة تضامنية مبعوثة من طرف السيد كريس كونز عضو مجلس الشيوخ الأميركي”، مع صورة للناشطة المغربية تبدو فيها وهي تحمل الرسالة المذكورة.

وتعتبر نوال بنعيسى واحدة من الوجوه التي برزت مع “حراك الريف”، حتى أنها لُقبت بـ”خليفة الزفزافي”.

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