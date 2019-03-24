طفل مغربي يساهم في إنقاذ 50 من زملائه في إيطاليا

هبة بريس ـ الرباط

خلال منتصف الأسبوع الجاري، واجه 51 تلميذا موتا كاد يكون محققا، في ميلانو، حين قام سائق الحافلة المدرسية التي تقلهم، بأخذهم كرهائن وهدد بإحراقهم، حيث قام بصب البنزين داخل الحافلة.

وتحدتث عدد من وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن الدور الذي لعبه الطفل سمير البالغ من العمر إثني عشر عاما، والمنتمي لأسرة من أصول مغربية، في إنقاذ زملائه

ونجح الطفل المغربي، في خداع المختطف الذي قام بأخذ الهواتف المحمولة من جميع التلاميذ الذين كانوا على متن الحافلة، وذلك حين جعله يصدق بأنه لا يحمل أي هاتف.

موقع إيطالي، يقول إنه في اللحظة التي وقف السائق المختطف، أوسينو سي، أمام سمير، وهو يصرخ طالبا هاتفه، رد عليه الصغير مؤكدا أنه لا يحمله، وحين أعاد طلبه مهددا، رد عليه سمير بجدية وبرود قائلا إنه لم يحضر معه الهاتف في ذلك اليوم.

مصدر صجفي اخر بدوره، قال إن سمير تظاهر بعدم امتلاك هاتف وقام بإخفائه، فقام بعد ذلك برميه تحت المقعد، إذ تمكن صبي آخر يدعى ريكاردو، من التقاطه وتمريره للطفل رامي الذي اتصل بالنجدة

وسائل إعلام عديدة نقلت قصة نجاة التلاميذ، وكيف ساهم سمير ورامي في إنقاذ زملائهم، كما تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا تصريحات الطفل المغربي معبرين عن فخرهم به وبالشجاعة التي أظهرها في ذلك الموقف الصعب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0