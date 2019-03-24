طقس الأحد : سحب كثيفة مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية

هبة بريس ـ و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تتشكل سحب كثيفة وغير مستقرة مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية فوق السهول الشمالية والوسطى، والأطلس، والريف، والجنوب الشرقي، وقد تصل محليا إلى الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب تساقط بعض الثلوج فوق قمم الأطلس الكبير. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، بينما ستهب معتدلة القوة، شمالية وأحيانا غربية بالأقاليم الجنوبية، وشمالية وأحيانا شرقية بباقي الأرجاء.

ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و 17 درجة بباقي السهول، والسايس، ومنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و 23 درجة بالسايس، والسهول الوسطى، وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 23 و 28 درجة بالسهول الشمالية، ومنطقة سوس، وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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