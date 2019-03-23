مصرع شخص و اصابة اخرين بجروح خطيرة بإقليم تاونات

ع محياوي – هبة بريس

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، يوم أمس الجمعة ، على مستوى الطريق الوطنية بمنطقة تيسة نفوذ عمالة اقليم تاونات.

وأفادت مصادرنا، بأن الحادث نجم عن اصطدام سيارة أجرة من النوع الكبير بسيارة خفيفة من نوع ” جيطا ” ما تسبب في وفاة شخص على الفور، وإصابة اخرين بجروح خطيرة نتيجة قوة الاصطدام كما توضحه الصورة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية الإقليمية إلى المستشفي الاقليمي بمدينة تاونات لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

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